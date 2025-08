Polícia do Rio resgata 90 aves silvestres que seriam vendidas em feira

Agentes da Delegacia do Meio Ambiente resgataram, nessa terça-feira (5), 90 aves silvestres e prenderam dois homens transportando pássaros no porta-malas de um carro. Eles foram flagrados na descida da Serra de Petrópolis, na região serrana do estado do Rio. A ação foi realizada em conjunto com as polícias militar, federal e Rodoviária Federal.

As investigações apontaram que os criminosos saíram de Minas Gerais com destino a Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde as aves da espécie trinca-ferro seriam vendidas em uma feira livre. As investigações identificaram a relação dos criminosos com o comércio ilegal de animais silvestres

