Rio amplia vacinação contra covid-19 para pessoas com baixa imunidade

As pessoas com imunossupressão, ou seja, com o sistema imunológico fragilizado, o que as torna mais suscetíveis a infecções e doenças, poderão procurar as 240 salas de vacinação instaladas em todo o município do Rio de Janeiro

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) informou que começou a oferecer, esta semana, a vacina contra a variante JN.1 da covid-19. De acordo com o órgão, com a chegada de novas doses, outros grupos prioritários também serão vacinados. O imunizante para crianças até 5 anos também está sendo aplicado.

Notícias relacionadas: