Rio: visitação pública ao Palácio Gustavo Capanema começa nesta quinta

Com a reforma, o local passou a abrigar unidades de órgãos do Ministério da Cultura, como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a Biblioteca Nacional do Brasil, Casa de Rui Barbosa e a Funarte, a única com sede no local.

Símbolo da cultura nacional, o edifício também foi um marco de resistência, tendo sido palco de movimentos em defesa da cultura. Em 2016, passou pelo "Ocupa MinC", ação organizada pela sociedade contra a então extinção do Ministério da Cultura. Em 2021, os protestos foram, novamente, contra o desmonte do MinC, e contrários à inclusão do Capanema na lista de imóveis que seriam leiloados pelo governo de Jair Bolsonaro. A repercussão negativa da venda do Palácio fez o governo federal retirá-lo do "feirão de imóveis".

Resistência

