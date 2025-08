Segunda edição do Jabuti Acadêmico premia 26 obras; veja os vencedores

A segunda edição do Prêmio Jabuti Acadêmico, promovido pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), anunciou as 26 obras vencedoras de produção literária científica. A premiação ocorreu nessa terça-feira (5) no Teatro Sérgio Cardoso, na capital paulista.

Os autores premiados receberam a estatueta do Jabuti Acadêmico e um prêmio em dinheiro no valor de R$ 5 mil. As editoras das obras vencedoras também foram contempladas com a estatueta.