"Avançada", Lei Maria da Penha faz 19 anos, mas violência não diminuiu

"A maioria delas são mortas dentro de casa por homens. Mulheres jovens e negras acabam sendo as principais atingidas", afirma Isabella.

Mudança de consciência

As pesquisadoras argumentam que a Lei Maria da Penha promove um olhar completo para prevenção por intermédio de medidas protetivas possíveis, que vão desde a restrição de contato com a vítima, e pode contemplar também a participação do agressor em grupos reflexivos.

"É algo muito importante no sentido educativo. Mas a gente também tem visto uma tendência na legislação de 'enfrentar' o problema com aumento das penas. No entanto, a gente precisa avançar mais em políticas públicas", adverte a pesquisadora da UFMG.

Amanda Lagreca reconhece o fato de que a Lei Maria da Penha nasceu de demandas da sociedade civil e é um marco ao enquadrar a violência contra a mulher como uma violação de direitos humanos. Hoje uma luta da sociedade e do poder público é ocupar espaços de influência, como as escolas, e outros ambientes educativos para ensinar aos meninos ou rapazes que a sociedade não tolera violência contra a mulher.

"É uma lei, fruto de uma luta, que tem quase duas décadas e foi reconhecida, inclusive pela ONU, como uma das mais importantes do mundo e um modelo a ser seguido no combate à violência contra as mulheres", diz Amanda Lagreca.