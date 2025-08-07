Câmara aprova bônus para servidor do INSS por revisão de benefícios

O Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB) tem como objetivo prioritário, segundo o texto, "viabilizar a realização das reavaliações e das revisões de benefícios previdenciários e assistenciais".

Também podem fazer parte do programa os processos e serviços administrativos cujo prazo de análise tenha superado 45 dias ou com prazo judicial expirado; as avaliações sociais que compõem a análise biopsicossocial do Benefício de Prestação Continuada (BPC); e os serviços médico-periciais.

A relatora da MP na Comissão Mista, senadora Zenaide Maia (PSD-RN), disse que a MP é necessária porque a fila de reavaliação de benefícios ultrapassa dois milhões de processos.