Flipelô é o carnaval das Letras no Pelourinho, diz curador

"Acho que vou vir aqui todo dia. A Flipelô é maravilhosa. Ela é algo que movimenta muito [a cidade] e é muito bom trazer a literatura para uma cidade em que as artes são tão fortes. Isso dá destaque para o que precisa ter destaque", afirmou.

A professora Flávia Lima, 37 anos, também de Salvador, acompanha a Flipelô pela terceira vez. Para ela, a festa literária é uma "grande troca cultural".

"Sou uma apaixonada por literatura, então este é um momento em que a cidade fica em festa para a gente prestigiar os espaços literários. É um momento em que a cidade se abre para receber autores de outros lugares e que não estamos acostumados a ver, só a ler. Então, esse é um momento de estarmos pertinho dos escritores."

Antes mesmo do evento ter início, Flávia já selecionou o que deseja aproveitar da festa literária. "Já fiz um rascunho das coisas que quero ver. Na sexta, quero ver a Elisama Santos e Lázaro Ramos. No sábado, Lázaro Ramos, em outra mesa. No domingo, quero ver a Sofia Oliveira, que é daqui de Salvador, mas está morando agora em São Paulo".

Não são apenas os moradores de Salvador que pretendem acompanhar esse carnaval literário no Pelourinho. "Esta é uma grande oportunidade de interagir com a cultura desse território, com os autores. É uma festa que vale muito participar e celebrar", disse a bibliotecária Elisabete Veras, que veio do Rio de Janeiro para curtir a Flipelô. "Meu propósito é curtir a festa. Acho que essa interação que a Flipelô traz de interagir com autores e de estarmos todos nesse pequeno espaço, é uma grande possibilidade de estar próxima dos meus autores."

Diversidade

A programação da Flipelô é muito diversa, abraçando também outras artes para além da literatura. Se na abertura teve teatro, no domingo a festa se encerra com uma orquestra em tributo a Jorge Amado. Mas há também saraus, debates, shows musicais, exposições, lançamentos de livros, oficinas e, inclusive, uma rota gastronômica. Um dos destaques deste ano é a presença de escritores internacionais como Adelino Timóteo e GauZ, que estarão na Casa Motiva, na Vale do Dendê.