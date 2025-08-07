"Massacre orquestrado", denuncia Médicos sem Fronteira sobre Gaza

"Os locais de distribuição da GHF, que se apresentam como de ajuda humanitária, transformaram-se em um laboratório de crueldade", afirma Raquel, que desabafa: "Isto precisa acabar agora."

Tiro

Uma análise inicial dos ferimentos por arma de fogo nos pacientes que chegaram à clínica de Al-Mawasi revela que 11% das lesões eram na cabeça e no pescoço, e 19% eram áreas que abrangiam o tórax, o abdômen e as costas.

Em contrapartida, as pessoas que chegavam do Centro de Distribuição de Khan Younis eram mais propensas a ferimentos à bala nos membros inferiores.

Os padrões distintos e a precisão anatômica dessas lesões sugerem fortemente que se tratam de ataques intencionais contra pessoas dentro e ao redor dos locais de distribuição, e não de tiros acidentais ou indiscriminados.

"Estamos sendo massacrados. Fui ferido talvez 10 vezes", conta Mohammed Riad Tabasi, um paciente tratado na clínica em Al-Mawasi.