Raphinha e Vinicius Júnior são indicados ao prêmio Bola de Ouro

Histórico
O último jogador brasileiro contemplado com o Bola de Ouro foi Kaká, em 2007. Também receberam o prêmio Ronaldinho (2005), Ronaldo (1997 e 2002) e Rivaldo (1999).
O argentino Lionel Messi é, de longe, o maior vencedor, com oito prêmios (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023).
Indicações ao Bola de Ouro
FUTEBOL MASCULINO
Jude Bellingham (ENG) - Real Madrid
Gianluigi Donnarumma (ITA) - PSG
Ousmane Dembele (FRA) - PSG
Serhou Guirassy (GUI) - Borussia Dortmund
Denzel Dumfries (NED) - Inter de Milão
Desire Doue (FRA) - PSG
Viktor Gyokeres (SWE) - Sporting/Arsenal
Erling Haaland (NOR) - Manchester City
Achraf Hakimi (MAR) - PSG
Harry Kane (ENG) - Bayern de Munique
Khvicha Kvaratskhelia (GEO) - Napoli/PSG
Robert Lewandowski (POL) - Barcelona
Alexis Mac Allister (ARG) - Liverpool
Lautaro Martinez (ARG) - Inter de Milão
Kylian Mbappe (FRA) - Real Madrid
Scott McTominay (SCO) - Napoli
Nuno Mendes (POR) - PSG
João Neves (POR) - PSG
Michael Olise (FRA) - Bayern de Munique
Cole Palmer (ENG) - Chelsea
Pedri (ESP) - Barcelona
Raphinha (BRA) - Barcelona
Declan Rice (ENG) - Arsenal
Fabian Ruiz (ESP) - PSG
Mohamed Salah (EGY) - Liverpool
Virgil Van Dijk (NED) - Liverpool
VinIcius Júnior (BRA) - Real Madrid
Vitinha (POR) - PSG
Florian Wirtz (GER) - Bayer Leverkusen/Liverpool
Lamine Yamal (ESP) - Barcelona
FUTEBOL FEMININO
Barbra Banda (ZAM) - Orlando Pride
Sandy Baltimore (FRA) - Chelsea
Aitana Bonmatí (ESP) - Barcelona
Lucy Bronze (ENG) - Chelsea
Mariona Caldentey (ESP) - Arsenal
Klara Buhl (GER) - Bayern de Munique
Steph Catley (AUS) - Arsenal
Sofia Cantore (ITA) - Juventus/Washington Spirit
Melchie Dumornay (HAI) - OL Lyonnes
Temwa Chawinga (MAW) - Kansas City Current
Emily Fox (USA) - Arsenal
Cristiana Girelli (ITA) - Juventus
Esther Gonzalez (ESP) - Gotham FC
Caroline Graham Hansen (NOR) - Barcelona
Patri Guijarro (ESP) - Barcelona
Amanda Gutierres (BRA) - Palmeiras
Hannah Hampton (ENG) - Chelsea
Pernille Harder (DEN) - Bayern de Munique
Lindsey Heaps (USA) - OL Lyonnes
Chloe Kelly (ENG) - Manchester City/Arsenal
Frida Leonhardsen Maanum (NOR) - Arsenal
Marta (BRA) - Orlando Pride
Clara Mateo (FRA) - Paris FC
Ewa Pajor (POL) - Barcelona
Claudia Pina (ESP) - Barcelona
Alexia Putellas (ESP) - Barcelona
Johanna Rytting Kaneryd (SWE) - Chelsea
Alessia Russo (ENG) - Arsenal
Caroline Weir (SCO) - Real Madrid
Leah Williamson (ENG) - Arsenal
Demais indicações
Técnico do time masculino do ano: Antonio Conte, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca, Arne Slot
Técnico do time feminino do ano: Sonia Bompastor, Arthur Elias, Justine Madugu, Renee Slegers, Sarina Wiegman
Clube masculino do ano: Barcelona, Botafogo, Chelsea, Liverpool, Paris St Germain
Clube feminino do ano: Arsenal, Barcelona, Chelsea, OL Lyonnes, Orlando Pride
Troféu Yashin masculino: Alisson Becker, Yassine Bounou, Lucas Chevalier, Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma, Emi Martinez, Jan Oblak, David Raya, Matz Sels, Yann Sommer
Troféu Yashin feminino: Ann-Katrin Berger, Cata Coll, Hannah Hampton, Chiamaka Nnadozie, Daphne van Domselaar
Troféu Kopa masculino: Ayyoub Bouaddi, Pau Cubarsi, Désiré Doué, Estêvão, Dean Huijsen, Myles Lewis-Skelly, Rodrigo Mora, João Neves, Lamine Yamal, Kenan Yildiz
Troféu Kopa feminino: Michelle Agyemang, Linda Caicedo, Wieke Kaptein, Vicky Lopez, Claudia Martinez Ovando.
* Com iniformações da Agência Reuters.
