Assine UOL
Notícias

Raphinha e Vinicius Júnior são indicados ao prêmio Bola de Ouro

Histórico

O último jogador brasileiro contemplado com o Bola de Ouro foi Kaká, em 2007.  Também receberam o prêmio Ronaldinho (2005), Ronaldo (1997 e 2002) e Rivaldo (1999).

O argentino Lionel Messi é, de longe, o maior vencedor, com oito prêmios (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023).

Indicações ao Bola de Ouro

FUTEBOL MASCULINO

Jude Bellingham (ENG) - Real Madrid

Gianluigi Donnarumma (ITA) - PSG

Ousmane Dembele (FRA) - PSG

Serhou Guirassy (GUI) - Borussia Dortmund

Denzel Dumfries (NED) - Inter de Milão

Desire Doue (FRA) - PSG

Continua após a publicidade

Viktor Gyokeres (SWE) - Sporting/Arsenal

Erling Haaland (NOR) - Manchester City

Achraf Hakimi (MAR) - PSG

Harry Kane (ENG) - Bayern de Munique

Khvicha Kvaratskhelia (GEO) - Napoli/PSG

Robert Lewandowski (POL) - Barcelona

Continua após a publicidade

Alexis Mac Allister (ARG) - Liverpool

Lautaro Martinez (ARG) - Inter de Milão

Kylian Mbappe (FRA) - Real Madrid

Scott McTominay (SCO) - Napoli

Nuno Mendes (POR) - PSG

João Neves (POR) - PSG

Continua após a publicidade

Michael Olise (FRA) - Bayern de Munique

Cole Palmer (ENG) - Chelsea

Pedri (ESP) - Barcelona

Raphinha (BRA) - Barcelona

Declan Rice (ENG) - Arsenal

Fabian Ruiz (ESP) - PSG

Continua após a publicidade

Mohamed Salah (EGY) - Liverpool

Virgil Van Dijk (NED) - Liverpool

VinIcius Júnior (BRA) - Real Madrid

Vitinha (POR) - PSG

Florian Wirtz (GER) - Bayer Leverkusen/Liverpool

Lamine Yamal (ESP) - Barcelona

Continua após a publicidade

FUTEBOL FEMININO 

Barbra Banda (ZAM) - Orlando Pride

Sandy Baltimore (FRA) - Chelsea

Aitana Bonmatí (ESP) - Barcelona

Lucy Bronze (ENG) - Chelsea

Mariona Caldentey (ESP) - Arsenal

Continua após a publicidade

Klara Buhl (GER) - Bayern de Munique

Steph Catley (AUS) - Arsenal

Sofia Cantore (ITA) - Juventus/Washington Spirit

Melchie Dumornay (HAI) - OL Lyonnes

Temwa Chawinga (MAW) - Kansas City Current

Emily Fox (USA) - Arsenal

Continua após a publicidade

Cristiana Girelli (ITA) - Juventus

Esther Gonzalez (ESP) - Gotham FC

Caroline Graham Hansen (NOR) - Barcelona

Patri Guijarro (ESP) - Barcelona

Amanda Gutierres (BRA) - Palmeiras

Hannah Hampton (ENG) - Chelsea

Continua após a publicidade

Pernille Harder (DEN) - Bayern de Munique

Lindsey Heaps (USA) - OL Lyonnes

Chloe Kelly (ENG) - Manchester City/Arsenal

Frida Leonhardsen Maanum (NOR) - Arsenal

Marta (BRA) - Orlando Pride

Clara Mateo (FRA) - Paris FC

Continua após a publicidade

Ewa Pajor (POL) - Barcelona

Claudia Pina (ESP) - Barcelona

Alexia Putellas (ESP) - Barcelona

Johanna Rytting Kaneryd (SWE) - Chelsea

Alessia Russo (ENG) - Arsenal

Caroline Weir (SCO) - Real Madrid

Continua após a publicidade

Leah Williamson (ENG) - Arsenal

Demais indicações 

Técnico do time masculino do ano: Antonio Conte, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca, Arne Slot

Técnico do time feminino do ano: Sonia Bompastor, Arthur Elias, Justine Madugu, Renee Slegers, Sarina Wiegman

Clube masculino do ano: Barcelona, Botafogo, Chelsea, Liverpool, Paris St Germain

Clube feminino do ano: Arsenal, Barcelona, Chelsea, OL Lyonnes, Orlando Pride

Continua após a publicidade

Troféu Yashin masculino: Alisson Becker, Yassine Bounou, Lucas Chevalier, Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma, Emi Martinez, Jan Oblak, David Raya, Matz Sels, Yann Sommer

Troféu Yashin feminino: Ann-Katrin Berger, Cata Coll, Hannah Hampton, Chiamaka Nnadozie, Daphne van Domselaar    

Troféu Kopa masculino: Ayyoub Bouaddi, Pau Cubarsi, Désiré Doué, Estêvão, Dean Huijsen, Myles Lewis-Skelly, Rodrigo Mora, João Neves, Lamine Yamal, Kenan Yildiz

Troféu Kopa feminino: Michelle Agyemang, Linda Caicedo, Wieke Kaptein, Vicky Lopez, Claudia Martinez Ovando.

* Com iniformações da Agência Reuters.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.