Violência contra a mulher terá hoje Cristo Redentor iluminado de lilás

Rio de Janeiro

Os números da violência contra a mulher no Rio de Janeiro, conforme o Observatório Judicial da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, banco de dados do Poder Judiciário fluminense, que reúne números estatísticos referentes aos processos judiciais em trâmite no estado, mostram que nos últimos 12 meses (de julho de 2024 a junho de 2025) a lesão corporal foi o assunto mais cadastrado nas ações penais de competência de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, totalizando 6.487 casos.

Feminicídios

O Observatório também reúne dados sobre casos de feminicídios no Rio de Janeiro. Eles indicam que, no mesmo período, foram registrados 125 novos casos de feminicídio, além de 67 tentativas.

>>Câmara aprova pensão especial para filhos de vítimas de feminicídio