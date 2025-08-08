Casal morre após queda de parapente em Niterói, no Rio

Um casal morreu na tarde desta sexta-feira (8) ao pular de parapente no Parque da Cidade, no bairro de São Francisco, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Os dois caíram num local de difícil acesso e um helicóptero do Corpo de Bombeiros foi usado para o resgate.

Como o local é de difícil acesso, os bombeiros precisaram do auxílio de um helicóptero e tiveram que descer de rapel para chegar até as vítimas. Quando chegaram ao local, o casal já estava morto.

As vítimas, que ainda não foram identificadas, foram encaminhadas para o Instituto Médico Legal de Niterói. O homem teria cerca de 30 anos e a mulher, uma jovem de aproximadamente 23 anos.