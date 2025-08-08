Empoderamento feminino nas empresas é destaque em evento da Petrobras

A equidade de gênero em instituições públicas e privadas e a promoção da troca de experiências sobre o papel das mulheres em posições de liderança foram questões discutidas no encontro Energia Delas: Empoderamento Feminino nas Instituições, realizado na noite desta sexta-feira (8), pela Petrobras na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca (RJ), zona oeste do Rio.

Entre as autoridades femininas presentes no evento, estavam a primeira a primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e as ministras da Igualdade Racial, Anielle Franco; da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck; da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.

Esta é a primeira vez que a Petrobras tem maioria feminina na direção da companhia. Do total de nove integrantes da administração, cinco são mulheres.