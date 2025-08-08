Petrobras aprova pagamento de dividendos a acionistas

O Conselho de Administração da Petrobras aprovou o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio a acionistas, no valor de R$ 8,66 bilhões, equivalente a R$ 0,67192409 por ação ordinária e preferencial em circulação, como antecipação da remuneração relativa ao exercício de 2025, declarada com base no balanço de 30 de junho último.
O pagamento será realizado em duas parcelas: a primeira no dia 21 de novembro e, a segunda, no dia 22 de novembro deste ano.
Pagamento
Os proventos serão pagos em duas parcelas em novembro e dezembro de 2025 da seguinte forma:
Valor a ser pago: R$ 0,67192409 por ação ordinária e preferencial em circulação, sendo que a primeira parcela - no valor de R$ 0,33596205 por ação ordinária e preferencial em circulação - será paga em 21 de novembro de 2025, integralmente sob a forma de juros sobre capital próprio.
A segunda parcela, no valor de R$ 0,33596204 por ação ordinária e preferencial em circulação, será paga em 22 de dezembro de 2025, sendo R$ 0,20092175 sob a forma de dividendos e R$ 0,13504029 sob a forma de juros sobre capital próprio.
Data base da posição acionária
Data base: dia 21 de agosto de 2025 para os detentores de ações de emissão da Petrobras negociadas na Bolsa de Valores e record date em 25 de agosto de 2025 para os detentores de ADRs negociados na New York Stock Exchange (NYSE). As ações da Petrobras passarão a ser negociadas ex[1]direitos na Bolsa de Valores a partir de 22 de agosto de 2025.
