Petrobras aprova pagamento de dividendos a acionistas

O Conselho de Administração da Petrobras aprovou o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio a acionistas, no valor de R$ 8,66 bilhões, equivalente a R$ 0,67192409 por ação ordinária e preferencial em circulação, como antecipação da remuneração relativa ao exercício de 2025, declarada com base no balanço de 30 de junho último.

O pagamento será realizado em duas parcelas: a primeira no dia 21 de novembro e, a segunda, no dia 22 de novembro deste ano.

Notícias relacionadas:

O pagamento está alinhado à política de remuneração aos acionistas vigente. Ela prevê que, em caso de endividamento bruto igual ou inferior ao nível máximo de endividamento definido no Plano de Negócios em vigor (atualmente US$ 75 bilhões), e observadas as demais condições da política, a Petrobras deverá distribuir aos seus acionistas 45% do fluxo de caixa livre. Esta distribuição não compromete a sustentabilidade financeira da companhia.