Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 143 quilos de ouro maciço

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu essa nesta semana 143 kg de ouro maciço na Região Norte do país. O valor é superior a R$ 80 milhões. Nessa quarta-feira (6), em Altamira, no Pará, na BR-230 (Transamazônica), foram apreendidos cerca de 40 quilos de ouro maciço, transportados em uma caminhonete com quatro ocupantes (dois adultos, um adolescente e uma criança).
Os adultos foram encaminhados para a Polícia Federal (PF) e os menores para o Conselho Tutelar. Esta é a segunda maior apreensão da história das rodovias federais.
Crimes ambientais
O aumento nas apreensões de ouro na Região Norte do país é resultado do reforço no número de policiais rodoviários federais e da estrutura para prevenção e enfrentamento aos crimes ambientais.
Desde 2023, o Plano Amazônia: Segurança e Soberania, implementado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, intensificou a presença do governo na Amazônia Legal e a atuação conjunta entre instituições de segurança pública e de preservação do meio ambiente.
