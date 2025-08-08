Prefeitura do Rio decreta luto de 3 dias pela morte de Arlindo Cruz

A prefeitura do Rio de Janeiro decretou luto oficial de três dias pela morte do cantor e compositor Arlindo Cruz, 66 anos. O sambista morreu nesta sexta-feira (8), no Hospital Barra d'Or, na Barra da Tijuca, onde estava internado desde maio por complicações de uma pneumonia.

A família confirmou que o velório do corpo Arlindo Cruz será realizado na quadra da escola de samba Império Serrano, em Madureira, sua escola de coração, neste sábado (9), em horário a ser confirmado.

Parque

segundo a prefeitura. Batizar o Parque Piedade com o nome de Arlindo Cruz teve por motivação a sua profunda identificação com o subúrbio carioca.