Projeto Nós do Morro leva leituras teatrais à comunidade do Vidigal

"O Nós do Morro e todas as pessoas que entraram lá e ingressaram no mercado viraram referência. Além de terem orgulho das pessoas que saíram ou estão lá ainda, as pessoas também veem como uma possibilidade não só de serem atores, mas de transformação de suas vidas. Que é possível sonhar, crescer, se desenvolver e fazer o que gosta e ama".

Lembrando Cecília Meireles, Guti Fraga ator, diretor, preparador de elenco e jornalista, que junto com Luiz Paulo Correia e Castro, é um dos fundadores do grupo, disse a frase da escritora "a vida só é possível reinventada", para explicar o trabalho que o grupo vem desenvolvendo desde 1996, quando se mudou para a comunidade. A identificação com o Vidigal veio antes, no período em que era jornalista. "Já tinha uma relação forte com o Vidigal. Eu tinha o Jornal Mural. Eu ia para a casa de um amigo lá em cima, no tempo em que o morro era todo de madeira ainda nessa época. A gente ia para cima da laje com uma máquina de datilografia e eu fazia o jornal ali com carbono e pregava em vários lugares da comunidade", contou em entrevista à Agência Brasil, revelando que deixou de ser jornalista depois de ter sofrido uma agressão de um homem que censurou o seu trabalho.

A primeira peça teatral encenada pelo projeto foi escrita por Luiz Paulo e se chamava Encontros. "Falava sobre o cotidiano do Vidigal foi lindo porque as pessoas se identificavam e foi se transformando. Nossa história começou por aí", analisou.

A trajetória do grupo passa ainda por apresentações fora do Brasil. A gestora da Mostra e do Nós do Morro, Tatiana Delfina, hoje com 47 anos, chegou ao projeto, como aluna, aos 15 anos. Depois de idas e vindas ao longo dos anos, em 2004, foi convidada por Guti Fraga a integrar o elenco da Cia Nós do Morro na montagem de Os Dois Cavalheiros de Verona, projeto realizado em parceria com a Royal Shakespeare Company para o festival The Complete Works, em 2006, na Inglaterra.

Casa do Nós

O projeto já deu cria e Guti fundou em Saquarema, Região dos Lagos, Casa do Nós, que também tem um teatro e aulas para crianças. Começou há 20 anos em Bacaxá, distrito de Saquarema e por dificuldades de recursos se mudou para o bairro Vilatur, onde funciona atualmente.