Revalida divulga resultado de recursos para atendimento especializado

Provas
O Revalida é realizado em duas edições anuais, em duas etapas: teórica e de habilidades clínicas. A participação na segunda etapa depende da aprovação na primeira.
As provas da primeira etapa do exame, no segundo semestre, serão aplicadas pelo Inep em 19 de outubro nas capitais e no Distrito Federal.
As referências para os candidatos se preparem para a prova tem como base a Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina e as normas relacionadas à atividade profissional, na atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária.
O conteúdo do exame aborda, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família, e comunidade (saúde coletiva).
Confira as datas das próximas etapas do Revalida 2025/2:
- divulgação da nota de corte: 13 de agosto;
- envio da documentação comprobatória da formação médica: 20 a 24 de outubro;
- resultado da análise da documentação comprobatória da conclusão de curso (formação médica): 17 de novembro;
- resultado dos recursos sobre análise da documentação comprobatória da conclusão de curso (formação médica): 5 de dezembro;
- divulgação do cartão de confirmação de inscrição: 9 de outubro;
- aplicação da prova: 19 de outubro.
