Cultura pop, cosplay e autores independentes estão na Flipelô 2025

Pela primeira vez em nove edições, a Festa Literária Internacional do Pelourinho, a Flipelô, decidiu trazer o universo cosplay para a sua programação. E foi assim que personagens como o Menino Maluquinho de Ziraldo, os irmãos Mário e Luigi do jogo Super Mario e o Doutor Facilier, de A Princesa e o Sapo, desfilaram pelo palco da Vila Literária, no Largo Tereza Batista, no centro histórico de Salvador, na noite de quinta-feira (7).

Cosplay é um termo em inglês formado pela junção das palavras costume (fantasia) e roleplay (brincadeira ou performance). Nessa atividade, as pessoas se fantasiam de seus personagens fictícios favoritos da cultura pop que estão em animes, games, mangás, filmes, animações e até em livros, como é o caso do Menino Maluquinho, personagem criado pelo escritor brasileiro Ziraldo (1932-2024).

"Essa é uma história assim que me cativou bastante, porque me lembrou a minha infância", disse Deivid Aquino, de 20 anos, um influencer digital, ator e cantor que desfilou na Vila Literária como cosplay do Menino Maluquinho.