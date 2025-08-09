Ferroviária e São Paulo empatam nas quartas do Brasileirão Feminino

Em partida que teve transmissão da TV Brasil, Ferroviária e São Paulo não saíram do 0 a 0, na abertura da fase de quartas de final do Brasileirão Feminino.

O jogo, realizado na Fonte Luminosa, em Araraquara, São Paulo, neste sábado (9), marcou a retomada da competição depois de mais 50 dias sem partidas devido à disputa da Copa América, vencida pela seleção brasileira no último fim de semana.

Com o resultado, um empate no duelo de volta, no próximo sábado (16), no Morumbi, em São Paulo, levará a definição da equipe classificada às semifinais para os pênaltis. Quem vencer nos 90 minutos avança.