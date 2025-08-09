Flamengo recebe Mirassol pela última rodada do 1º turno do Brasileirão

Além de Jorginho, a escalação de Bruno Henrique e Luiz Araújo são dúvidas. Os dois não viajaram para Belo Horizonte para o jogo contra o Galo. Por outro lado, Carrascal deve estrear com a camisa do Fla. O colombiano integra o último dos quatro reforços trazidos pelo clube nesta janela do meio do ano. O meia-atacante, ao lado de Samuel Lino e Emerson Royal custaram R$ 277 milhões, já que o espanhol Saul veio sem custos de aquisição.

A provável escalação do Flamengo para a partida inclui Rossi no gol; Alexandro na lateral direita; Léo Pereira e Léo Ortiz na dupla de zaga; Emerson Royale na lateral esquerda; Alain, Saúl e Samuel Lino no meio-campo; e Arrascaeta, Plata e Pedro no ataque.

Surpresa do Brasileirão, o Mirassol entra em campo embalado após derrotar o Vasco em casa, por 3 a 2, no último sábado (2). Durante o jogo, o técnico Rafael Guanaes levou o terceiro cartão amarelo e não vai dirigir a equipe à beira do gramado. Caberá ao auxiliar Ivan Baitello comandar o time.

"É a mesma dinâmica, com a diferença que o professor não vai estar em campo, mas o Mirassol vai manter a mesma postura do que nos outros jogos", pontuou Baitello.

Quem retorna, depois de cumprir suspensão, é Reinaldo. O lateral-esquerdo artilheiro já marcou sete gols no Brasileirão. Com 138 jogos com a camisa do Leão, o volante Neto Moura também vai estar entre os titulares.