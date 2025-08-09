Governo brasileiro critica plano de expansão militar de Israel em Gaza

O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota neste sábado (09) na qual o governo brasileiro "deplora a decisão do governo israelense de expandir as operações militares na Faixa de Gaza, incluindo nova incursão à Cidade de Gaza".

De acordo com a nota, a nova incursão é uma medida que agravará a "catastrófica situação humanitária da população civil palestina, assolada por cenário de mortes, deslocamento forçado, destruição e fome".

Notícias relacionadas:

O Itamaraty lembrou que a Faixa de Gaza, assim como a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, é "parte inseparável do Estado da Palestina", motivo pelo qual o Brasil renovou seu apelo pela "retirada completa e imediata" das tropas israelenses do território.