Gurufim do Arlindo: sambista será velado em celebração afrobrasileira

O corpo do cantor e compositor Arlindo Cruz, 66 anos, será velado, a partir das 18h, na quadra da escola de samba Império Serrano, sua escola de coração. O corpo do sambista já chegou à escola e foi colocado no centro da quadra. O local ainda está cercado e sendo preparado para receber as homenagens. O velório será aberto ao público.

O velório se estenderá até as 10h, da manhã deste domingo (10). Logo no início da tarde, as primeiras coroas de flores a chegar, foram da Beija-Flor de Nilópolis e da presidência da República, com os dizeres: "Homenagem ao talento, poesia e generosidade do sambista perfeito. Solidariedade à família, amigos e fãs. Presidente Lula e Janja".

A família pede que as pessoas que forem ao velório usem roupas claras, principalmente de cor branca.O objetivo é celebrar a vida de quem partiu e amenizar a dor da perda, transformando o luto em homenagem e alegria. A bateria da escola também se apresentará durante o velório.