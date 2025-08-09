Rio Grande do Sul registra neve em algumas localidades

A paisagem de algumas localidades no Rio Grande do Sul amanheceu com neve neste sábado (9). A expectativa de massa polar sobre a região já havia levantado a possibilidade de geada e de precipitação invernal, em que a chuva congela até chegar ao solo em formato de flocos ou partículas semicongeladas.

Considerada uma das cidades com mais baixos registros de temperatura, a 185 km de Porto Alegre, Cambará do Sul, localizada a mais de 1 mil metros de altitude em uma região de cânions e serras, foi uma das que tiveram registros de neve. A temperatura por lá ficou em aproximadamente 2ºC.

De acordo com alguns veículos de informação da região, o registro mais baixo foi em São José dos Ausentes, onde as temperaturas mínimas chegaram a 0,4ºC. Vacaria também ficou nessa faixa, com 0,6ºC. Já os termômetros de Palmeira das Missões marcaram 1,1ºC.