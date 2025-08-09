TV Brasil presta tributo ao bamba Arlindo Cruz neste sábado

Em homenagem ao saudoso cantor, compositor e multi-instrumentista Arlindo Cruz, que morreu nesta sexta-feira (8), aos 66 anos, no Rio de Janeiro, a TV Brasil reexibe uma edição especial do programa Samba na Gamboa sobre o bamba neste sábado (9), às 23h.

Na produção, gravada em 2024, a apresentadora Teresa Cristina recebe Arlindinho, filho do consagrado sambista e talento da nova geração do gênero, para falar sobre o legado e a obra do pai.

Notícias relacionadas:

O veterano sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico em março de 2017. De lá pra cá, o genial músico lidava com as sequelas da doença e teve diversas internações.