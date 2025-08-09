Velório de Arlindo Cruz na quadra da Império Serrano será neste sábado

Nas redes sociais, o Cacique de Ramos emitiu uma nota em que diz ter registrado, "com profundo respeito", a partida de Arlindo Cruz: "Sua trajetória permanece inscrita na história do samba e na memória da nossa instituição, como autor e intérprete que, com talento singular, integrou capítulos essenciais da nossa caminhada."

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também lamentou a morte do sambista. Segundo Lula, Arlindo foi um dos compositores e artistas mais talentosos e respeitados do Brasil.

"Em essência, o Sambista Perfeito. Arlindo nos deixa um legado de talento, poesia e generosidade, que ficará para sempre na nossa memória. Minha solidariedade à família, aos amigos e a todos que foram tocados por sua arte", disse o presidente, em nota.

Homenagens

Entre os companheiros de longa data estão Zeca Pagodinho, que se manifestou nas redes sociais. "Morre hoje o meu compadre, meu parceiro e meu amigo Arlindo Cruz! Que Deus te receba de braços abertos! Sofreu muito e agora merece descansar um pouco! Vá com Deus, meu compadre!", disse Zeca.

A escola de samba carioca Império Serrano também teve papel de destaque na carreira de Arlindo. Ele compôs 12 sambas-enredo para os desfiles na avenida. E foi homenageado pela agremiação com um enredo em 2023.