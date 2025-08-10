Enciclopédia Negra apresenta personagens negros aos jovens

Neste livro, ela analisa o fenômeno social e cultural da branquitude a partir de suas manifestações simbólicas e iconográficas. À reportagem, a historiadora e antropóloga disse que Imagens da Branquitude é "um livro de vida".

"Faz 20 anos que eu dou o curso Lendo Imagens na Universidade de São Paulo e pelo menos 10 anos em Princeton [nos Estados Unidos]. E nesse tempo todo eu fui também mudando. Eu fui descolonizando o curso, eu fui criticando as imagens muito eurocêntricas, fui chamando artistas brasileiros e brasileiras e artistas negros e artistas indígenas. Esse é um livro de 20 anos e demorei uns três ou quatro anos para escrevê-lo porque eu queria colocar uma história que, não sendo contínua, fosse uma história, de alguma forma, cronológica", disse ela.

