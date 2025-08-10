Luto: editora da Agência Brasil, Nádia Franco morre aos 73 anos

A equipe da Agência Brasil comunica com imenso pesar o falecimento da jornalista e editora Nádia Batista Franco (73), ocorrido neste sábado (9).
Nádia (foto - centro) passou mal durante uma viagem com destino a Paracatu (MG), cidade da sua família. A suspeita é de que a morte tenha ocorrido em decorrência de um infarto.
Conhecida pela elegância e apreço pela palavra, a jornalista era uma referência para os colegas e as novas gerações.
"A Nádia foi uma profissional correta e educada. Dominava muito bem a língua portuguesa. A conheci no início dos anos 70 no Correio Braziliense", conta o editor da Agência Brasil Kleber Sampaio.
A editora Denise Gresinger também lamenta o falecimento de Nádia.
"Elegante, sofisticada, fina, inteligente, gosto apuradíssimo! Uma diva mesmo. Muito grata por ter convivido e aprendido com ela. Que mulher maravilhosa. Que perda", define a jornalista e colega de trabalho.
Repórter da Agência Brasil, Pedro Peduzzi fala do convívio diário com Nádia. "Que privilégio tê-la tão perto por tanto tempo. Que privilégio aprender tanto com uma pessoa tão boa em tantos sentidos. Pessoas que nem a Nádia são sempre eternas. Obrigada por tudo."
Gerente de Jornalismo Digital da EBC, Juliana Cézar Nunes celebra a trajetória de Nádia e ressalta o compromisso da jornalista com os leitores.
"O cuidado com o texto e o zelo com a informação são ensinamentos que vão continuar nos guiando", destaca Juliana. "Nossos sentimentos à família, especialmente irmãos e sobrinhos, e aos amigos nesse momento de dor e eterna saudade."
O velório da jornalista começou na noite de ontem e o sepultamento está marcado para às 17h deste domingo, em Paracatu.
