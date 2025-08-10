Luto: editora da Agência Brasil, Nádia Franco morre aos 73 anos

A equipe da Agência Brasil comunica com imenso pesar o falecimento da jornalista e editora Nádia Batista Franco (73), ocorrido neste sábado (9).

Nádia (foto - centro) passou mal durante uma viagem com destino a Paracatu (MG), cidade da sua família. A suspeita é de que a morte tenha ocorrido em decorrência de um infarto.

Nádia estudou na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e começou a carreira no jornal Correio Braziliense. Trabalhou 49 anos nae nas empresas anteriores que deram origem ao sistema público de comunicação. Na maior parte desse tempo, ela atuou nacomo editora, tendo sido também gerente de redação.