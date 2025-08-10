Sambista perfeito: Arlindo é celebrado com festa no Império Serrano

Arlindinho Neto, filho de Arlindo Cruz, cantou a música "O show tem que continuar", sucesso do grupo Fundo de Quintal, composição do pai, com Sombrinha e Luiz Carlos da Vila, todos integrantes à época do Grupo Fundo de Quintal.

"O ensinamento que ele me deu é de luta, perseverança e de ser um sambista vencedor. É isso que eu vou fazer: seguir lutando e honrando o nome dele", disse Arlindinho.

O coreógrafo e passista Carlinhos de Jesus, que vem atravessando um problema de saúde, mas mesmo em cadeira de rodas fez questão de homenagear o amigo.

"Perdi um amigo e um irmão. Vai a matéria, mas a obra dele, a história dele, a lembrança dele vai ficar conosco. Ligou o rádio, vai ter uma música dele. O Arlindo está comigo desde antes do Cacique de Ramos. Hoje ele se torna o maior poeta do samba. Uma personalidade incrível que retratou a história de cada um de nós, que amamos, que tivemos dor de cotovelo, que fomos felizes no amor, que fomos tristes ali. Fala de um lugar que é Madureira, não propriamente de morada, mas retrata o espaço e, a gente tem a presença dele nas músicas e na poesia".