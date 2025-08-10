Sampaio Basquete e Sesi Araraquara disputam final da LBF

A TV Brasil exibe, ao vivo, neste domingo (10), às 13h45, o embate entre Sampaio Basquete e Sesi Araraquara pela Liga de Basquete Feminino (LBF). Este é o Jogo 1 em que as duas equipes disputam o troféu do campeonato após uma trajetória emocionante.
O primeiro confronto da série melhor de cinco ocorre no ginásio Castelinho, em São Luís, casa do Sampaio Basquete. Nessa fase, a equipe que conquistar três vitórias sobre o adversário será a campeã da 15ª edição da LBF.
A TV Brasil, emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), é a detentora oficial dos direitos da competição e a única a exibir as partidas em sinal aberto. A cobertura faz parte da iniciativa da empresa para ampliar a visibilidade do esporte feminino.
Além disso, o canal público transmite o Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol (Séries A1, A2 e A3) e transmitiu a Conmebol Copa América Feminina 2025. Torcedores de todas as regiões do país podem acompanhar as transmissões por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).
Competição
Para saber como assistir à TV Brasil na sua cidade, acesse: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.
Os times Unimed Campinas, Blumenau, AD Santo André, Pontz São José Basketball, Sodiê Mesquita, Sampaio Basquete, Sesi Araraquara, Corinthians e os estreantes ADRM Maringá, Cerrado Basquete e Ourinhos/AOBE são os participantes da LBF 2025.
O sistema de disputa é com todas as equipes se enfrentando em turno e returno, em 22 rodadas. Os oito melhores seguiram para os playoffs. Nas quartas de final e na semifinal, as equipes se enfrentaram em séries de melhor de três jogos.
Ao vivo e on demand
Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica.
Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.
Serviço
Final - Liga de Basquete Feminino - Ao Vivo na TV Brasil
Sampaio Basquete x Sesi Araraquara - Jogo 1
A partir das 13h45 de domingo (10)
