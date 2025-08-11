Atlético abre vantagem na disputa por vaga na final do Brasileiro A2

? Galo Futebol Feminino (@GaloFFeminino) August 12, 2025
Notícias relacionadas:
- Fortaleza e Botafogo empatam na abertura da semi do Brasileirão A2.
- Ferroviária e São Paulo empatam nas quartas do Brasileirão Feminino.
- Conmebol anuncia Monumental de Lima como sede da final da Libertadores.
O gol da vitória do Atlético-MG saiu aos 13 minutos do primeiro tempo, quando Amanda cruzou a bola na área, onde a centroavante Luana Índia cabeceou com perfeição para superar a goleira Stefane.
Quem avançar entre Atlético-MG e Santos terá pela frente o vencedor do confronto entre Fortaleza e Botafogo, que empataram pelo placar de 2 a 2 na partida de ida da outra semifinal na última sexta-feira (8) no estádio Presidente Vargas, na capital cearense.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.