Brasil condena ataque de Israel a jornalistas na Faixa de Gaza

Ataque

Um dos jornalistas mortos era Anas Al-Sharif, de 28 anos. Israel alega que ele era um terrorista que se fazia passar por repórter. Essa tese já tinha sido desmentida pelas Nações Unidas, segundo a agência de notícias RTP.

O governo de Israel não permite a entrada de órgãos internacionais da comunicação social em Gaza.

As forças israelenses afirmaram, em comunicado, que Al Sharif era líder de uma célula do Hamas e "responsável por promover ataques com mísseis contra civis israelenses e tropas das Forças de Defesa de Israel (IDF)", citando informações dos serviços secretos e documentos encontrados em Gaza como prova.

Em outubro de 2024, as Forças de Defesa de Israel nomearam Al Sharif como um dos seis jornalistas de Gaza que alegavam ser membros do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina, citando documentos que, segundo Tel Aviv, mostravam listas de pessoas que concluíram cursos de formação.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesse domingo (10) que lançaria uma nova ofensiva para desmantelar os redutos do Hamas em Gaza, onde uma crise de fome de agrava cada vez mais, após 22 meses de guerra.