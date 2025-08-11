Festival comKids de cinema infantojuvenil estreia em São Paulo

Segundo Leite, a curadoria priorizou conteúdos que abordam aspectos de diversidade, cultura popular, infância, brincadeira, música e conhecimento de culturas diversas. Do ponto de vista do bom uso das telas por crianças e jovens, ele ressalta a importância de se prezar pela qualidade das produções audiovisuais.

"O conteúdo tem que ser bem realizado, ter uma realização bonita e esteticamente atraente. A gente evita os ritmos muito acelerados, os conteúdos muito estridentes ou que não sejam adequados para a faixa etária que o programa se propõe. Existem inúmeros critérios de qualidade que são utilizados para avaliar uma produção audiovisual, principalmente para crianças e adolescentes", explica.

"É bacana que os pais também acompanhem as crianças e possam interagir com elas na medida em que elas assistem filmes e gostam de séries, de TV, de audiovisual. Esse trabalho de mediação pode ser feito tanto na escola quanto também no âmbito familiar", disse.

Leite apontou que existem muitos longa-metragem atualmente com um conceito de filme para família, e que abrangem diversos públicos. Mesmo os filmes especificamente para crianças, segundo ele, são produções que costumam encantar os adultos.

"Um conteúdo bem feito é um conteúdo que encanta, que gera a discussão, que gera a conversa, que pode fazer com que a gente reflita sobre um tema. É muito benéfico a utilização do audiovisual mediada pela família, pelos amigos e pela escola".

A cerimônia de abertura está prevista para as 19h, com a exibição de episódio da série internacional WeMe's Nature World, no Goethe-Institut SP. A produção, do Prix Jeunesse Internacional, em coprodução com a TV Cultura e Midiativa, conta com a participação de profissionais de vários países.