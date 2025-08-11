Ministério começa a mapear áreas do RS afetadas por chuvas

Contratado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por R$ 45,9 milhões, o mapeamento aéreo de cerca de 167 mil km² vai gerar imagens e dados de alta precisão que, além de possibilitarem a atualização de mapas topográficos, poderão ser usados em estudos ambientais, pesquisas sobre movimento das águas e planos de controle de riscos.

Notícias relacionadas:

"Esses levantamentos permitirão o desenvolvimento de intervenções capazes de reduzir os impactos das inundações e orientar as ações de reconstrução", afirmou o diretor do Departamento de Projetos Estratégicos da Secretaria Nacional da Segurança Hídrica do ministério, Bruno Cravo, em nova divulgada pela pasta.

Segundo o ministério, a iniciativa faz parte de um, que ceifaram mais de uma centena de vidas e causaram vultosos prejuízos e transtornos à população gaúcha.

O contrato para realização do serviço de aerofotogrametria foi assinado no fim de julho, com o Consórcio Hidro Sul - formado pelas empresas Serviços Aéreos Industriais Especializados; Aerosat Engenharia e Aerolevantamentos e Fototerra Atividades de Aerolevantamentos. A previsão contratual é que o trabalho seja concluído em até 18 meses.

"O mapeamento aéreo com alta precisão é uma ferramenta fundamental para que as ações de reconstrução e resiliência no Rio Grande do Sul sejam baseadas em dados confiáveis e atualizados", acrescentou Cravo, na mesma nota.

Municípios

De acordo com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o mapeamento contemplará os seguintes municípios: Agudo, Alto Alegre, Alvorada, Arambaré, Araricá, Arroio do Meio, Arroio do Padre, Arroio dos Ratos, Arroio do Tigre, Arroio Grande, Barão do Triunfo, Barra do Ribeiro, Barros Cassal, Bento Gonçalves, Boa Vista do Sul, Bom Princípio, Bom Retiro do Sul, Boqueirão do Leão, Brochier, Butiá, Cachoeira do Sul, Cachoeirinha, Camaquã, Campo Bom, Candelária, Canela, Canoas, Canudos do Vale, Capão do Leão, Capivari do Sul, Capela de Santana, Capitão, Caxias do Sul, Cerrito, Cerro Branco, Cerro Grande do Sul, Charqueadas, Chuí, Colinas, Coqueiro Baixo, Coronel Pilar, Cotiporã, Cristal, Cruzeiro do Sul, Dois Irmãos, Dona Francisca, Doutor Ricardo, Eldorado do Sul, Encantado, Espumoso, Estância Velha, Esteio, Estrela, Faxinal do Soturno, Fazenda Vilanova, Feliz, Fontoura Xavier, Formigueiro e Forquetinha.