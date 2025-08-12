Assine UOL
Bia Haddad lidera lista de 28 tenistas confirmadas no SP Open

Tenistas confirmadas

Beatriz Haddad Maia (BRA)

Hailey Baptiste (USA)

Alexandra Eala (PHI)

Renata Zarazua (MEX)

Solana Sierra (ARG)

Francesca Jones (GBR)

Ajla Tomljanovic (AUS)

Leolia Jeanjean (FRA)

Panna Udvardy (HUN)

Whitney Osuigwe (USA)

Janice Tjen (INA)

Jodie Burrage (GBR)

Louisa Chirico (USA)

Arianne Hartono (NED)

Julia Riera (ARG)

Linda Klimovicova (POL)

Ana Sofia Sanchez (MEX)

Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (FRA)

Berfu Cengiz (TUR)

Laura Pigossi (BRA)

Elizabeth Mandlik (USA)

Arina Rodionova (AUS)

Vitalia Diatchenko

Luisa Stefani (BRA)

Ingrid Martins (BRA)

Carolina Meligeni Alves (BRA)

Victoria Barros (BRA)

Nauhany Silva (BRA)

