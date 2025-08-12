DR com Demori recebe o líder do PT na Câmara Lindbergh Farias

O cenário político atual é o principal tema do programa DR Com Demori, que recebe o deputado federal Lindbergh Farias. Na entrevista, o parlamentar avalia as sanções impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. Além disso, relembra os desdobramentos dos ataques de 8 de janeiro e analisa o cenário para as eleições de 2026. A atração vai ao ar às 23h desta terça-feira, na TV Brasil.

Líder do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias tem uma longa trajetória na política. Na conversa, o deputado relembra os tempos de luta no movimento estudantil e traça um paralelo com o período atual.

"Agora é a hora de pegar a bandeira do Brasil de volta. Porque o grande debate aqui, eu diria, não é só entre esquerda ou direita, mas que precisamos formar uma frente em defesa do país", disse.