Explosão em fábrica deixa 9 desaparecidos e 7 feridos no Paraná

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Quatro Barras faz atendimento de moradores da região que tiveram casas afetadas. Três equipes fazem o levantamento das consequências e apoiam as famílias.

Entrevista coletiva

Em coletiva no início da noite o coronel Hiller confirmou a suspensão dos trabalhos por falta de condições de segurança durante a noite e madrugada. Segundo ele há ainda elementos com potencial de detonação na área ao redor do epicentro, onde resta uma cratera. Confirmou, ainda, que uma edificação próxima, da empresa, foi parcialmente destruída, assim como há marcas da explosão, como estilhaços e janelas, batentes e portas danificados em prédios ao longo do complexo da empresa.

As buscas continuarão amanhã, já com ênfase na identificação dos corpos, alguns despedaçados pela força do ocorrido. Caberá à Polícia Científica essa fase, assim como as investigações sobre as causas e dinâmica do desastre.

*Matéria atualizada às 20h15min. para acréscimo de informações.