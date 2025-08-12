INPC soma 5,13% em 12 meses e apresenta cinco quedas seguidas

A inflação apurada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) fechou julho em 0,21%. Em doze meses, o indicador ? que apura o custo de vida de famílias que ganham até cinco salários mínimos ? soma 5,13%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O IBGE constatou que, em julho, os produtos alimentícios caíram 0,38%. Foi o segundo mês seguido de recuo médio nos preços dos alimentos. Em junho a queda foi de 0,19%.

Veja como se comportaram os grupos em julho: