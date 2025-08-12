Lula: Brasil vai propor criação de tarifa para países ricos na COP30

Ele criticou o modelo de exploração do minério de ferro com venda do produto e depois compra de material industrializado. "Nós aprendemos uma lição. Nós só temos conhecimento de 30% do nosso território. Nós vamos fazer um levantamento de 100% e vamos utilizar isso como uma forma de fazer com que esse país dê um salto de qualidade".

"Se o presidente americano quer discutir, isso se discute numa mesa de negociação, Isso não se discute com taxação".

Desconhecimento

O presidente ponderou que as potências estrangeiras desconhecem que existem 30 milhões de habitantes que moram na Amazônia.

Lula defendeu, na entrevista, as decisões do governo nos temas ambientais, o que permitiu a redução do desmatamento em 50% na Amazônia.