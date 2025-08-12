Lula telefona para Xi Jinping e conversam sobre ampliação de comércio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da China, Xi Jinping, reforçaram a disposição em continuar trabalhando para identificar novas oportunidades de negócios entre os dois países. Em meio à nova política dos Estados Unidos de elevar as tarifas contra parceiros comerciais, Lula telefonou para o líder chinês, na noite desta segunda-feira (11), quando conversaram por cerca de uma hora.

De acordo com a Xinhua, agência de notícias chinesa, Xi Jinping afirmou que o país asiático quer estabelecer um exemplo de "unidade e autossuficiência" entre os principais países do Sul Global e "construir conjuntamente um mundo mais justo e um planeta mais sustentável". O líder chinês "conclamou todos os países a se unirem e se oporem resolutamente ao unilateralismo e ao protecionismo".

Notícias relacionadas:

O tarifaço da Casa Branca tentar reverter a relativa perda de competitividade da economia americana para a China nas últimas décadas. Os presidentes concordam sobre o papel do G20 - grupo das maiores economias do mundo - e do Brics - bloco de países emergentes - na defesa do multilateralismo e construção de consensos no Sul Global.