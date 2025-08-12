Ministro do Turismo reúne com embaixadores do Golfo Pérsico em Belém

O ministro do Turismo e presidente do Conselho Executivo da Organização das Nações Unidas (ONU), Celso Sabino, reuniu-se nesta terça-feira (12), durante almoço na capital paraense, com embaixadores de seis países do Golfo Pérsico: Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Qatar, Kuwait, Omã e Bahrein, com a finalidade de estreitar laços, ampliar a cooperação e atrair investimentos para logística, infraestrutura e soluções sustentáveis, compondo a preparação da COP30 de 2025 em Belém (PA).

Sabino, que atua como articulador do governo federal junto a blocos estratégicos disse que a Conferência do Clima deste ano será uma oportunidade única de projetar a Amazônia na condição de anfitriã de um evento de alto nível e impacto global.



"Nosso compromisso é que a COP30 seja lembrada não apenas pelas decisões que serão tomadas, mas pela experiência exemplar que vamos oferecer. Queremos que seja a melhor COP da história, a COP da Floresta, mostrando ao mundo a força da nossa hospitalidade, organização e respeito ao meio ambiente", afirmou o ministro do Turismo.



Para Celso Sabino, a presença de representantes das nações do Golfo em Belém é estratégica.