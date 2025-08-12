Problema técnico fará IBGE atrasar dado de emprego de julho em 18 dias

O IBGE detalhou que o fechamento do banco de coleta de julho, inicialmente programado para ocorrer na primeira semana de agosto, foi transferido para a segunda semana do mês. "Dessa forma, todas as etapas de produção realizadas após o encerramento da coleta de campo foram reprogramadas".

Retrato do mercado de trabalho

A cada trimestre, 211 mil domicílios em 3,5 mil municípios de todos os estados e do Distrito Federal são visitados pelos pesquisadores. A Pnad se propõe a ser a principal pesquisa sobre mercado de trabalho no país.

O retrato do nível de ocupação é feito em cima de informações coletadas de pessoas com 14 anos ou mais de idade e leva em conta todas as formas de trabalho, seja emprego com ou sem carteira assinada, temporário e por conta própria, por exemplo.

Pelos critérios do IBGE, só é considerada desocupada a pessoa que efetivamente procura emprego.

A Pnad é diferente do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que traz dados apenas relacionados a trabalhadores com carteira assinada.