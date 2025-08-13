A bola está com o Congresso, diz Lula sobre pacote contra tarifaço

Para o presidente, a "aposta" feita pelo governo de Donald Trump contra o Brasil pode não dar certo para os norte-americanos, citando que o preço de alguns produtos no país estadunidense, incluindo o da carne, já estão elevados.

"Nossos amigos americanos, toda vez que resolvem brigar com alguém, tentam criar uma imagem de demônio contra as pessoas com quem eles querem brigar", disse. "O Brasil não tinha efetivamente nenhuma razão para ser taxado e tampouco aceitaremos qualquer tese de que, no Brasil, não respeitamos os direitos humanos."

Para Lula, o debate sobre as tarifas não é econômico, mas político e ideológico.