Brasil é campeão masculino e feminino de punhobol nos Jogos Mundiais

Classificação final do punhobol

Disputa feminina:
1. Brasil, 2. Suíça, 3. Alemanha, 4. Áustria, 5. Chile, 6. Nova Zelândia, 7. Argentina, 8. EUA

Disputa masculina
1. Brasil, 2. Alemanha, 3. Áustria, 4. Suíça, 5. Itália, 6. Chile, 7. Argentina, 8. Nova Zelândia

Modalidades dos Jogos Mundiais

Esportes aéreos

Tiro com arco

Beisebol-Softbol

Bilhar

Boules

Canoagem

Cheerleading

Esportes de dança

Punhobol

Flag Football

Floorball

Frisbee

Ginástica

Handebol de praia

Ju-Jitsu

Karatê

Kickboxing

Corfebol

Lacrosse

Salvamento aquático

Muay thai

Orientação

Esportes aquáticos motorizados (powerboating)

Levantamento de peso básico

Raquetebol

Esportes sobre rodas

Sambo

Escalada esportiva

Squash

Triatlo

Cabo de guerra

Esportes subaquáticos

Esqui aquático & Wakeboarding

Wushu

