Explosão em fábrica: Bombeiros do Paraná reiniciam buscas pelos corpos

Equipes de do Corpo de Bombeiros do Paraná retomaram na manhã desta quarta-feira (13) os trabalhos de busca dos corpos de vítimas da explosão de a fábrica de explosivos Enaex Brasil na cidade de Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba. A Secretaria da Segurança Pública do Paraná confirmou, na noite dessa terça-feira (12), a morte de nove trabalhadores. Sete sofreram ferimentos leves e já estão em casa.

Os mortos são seis homens e três mulheres. A identificação das vítimas ainda não foi possível, porque com os corpos ficaram fragmentados. Para a identificação, será necessário passar por exame de DNA.

Notícias relacionadas: