Fla e Inter iniciam disputa por vaga nas quartas da Libertadores

"Com o tempo, desenvolvemos uma carcaça. É claro que não é agradável ser alvo de críticas, mas me adaptei a essa situação. Não me acostumarei, pois sinto as cobranças. Mas me adaptei e consigo gerenciar melhor esses momentos. Se a torcida cobra, é porque espera uma resposta".

Diante do Flamengo, o Colorado deve iniciar com a seguinte formação: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Tabata e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Flamengo e Internacional com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Rodrigo Ricardo e reportagem de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: