Militares chegam à capital dos EUA a mando de Trump: ‘Sem-teto têm de sair imediatamente’

"Vou tornar a nossa capital mais segura e mais bonita. Os sem-teto têm de sair imediatamente. Vamos dar acomodação para ficarem, mas longe da capital. Os criminosos não precisam se mudar. Vamos colocá-los todos na cadeia, onde pertencem", anunciou então o presidente. Trump justificou a decisão com o "crime, selvajaria, sujidade" e com "as mortes impiedosas de pessoas inocentes" que diz existirem em Washington DC.

Ao final desta terça-feira (12) já se observavam na cidade, especialmente em locais centrais e turísticos, veículos blindados da Guarda Nacional. Ao longo dos próximos o restante das tropas deve chegar.

Alegações falsas

A prefeita de Washington DC, a democrata Muriel Bowser, negou que o crime esteja fora de controle e condenou a decisão do presidente.

"Temos de proteger a nossa cidade, proteger a nossa autonomia, proteger o nosso direito interno e superar este tipo [Donald Trump], para garantir que elegemos uma Câmara democrata para que tenhamos uma barreira contra este impulso autoritário", disse Muriel ao New York Times.

A chefe do executivo local frisou ainda que a Guarda Nacional não tem o poder de prender pessoas.