ONG denuncia manipulação em relatório dos EUA sobre direitos humanos

"O novo relatório de direitos humanos do Departamento de Estado é, em muitos aspectos, um exercício de encobrimento e enganação. O governo Trump transformou grande parte do relatório em uma arma que faz os autocratas parecerem mais palatáveis e minimiza os abusos de direitos humanos que ocorrem nesses lugares", disse Sarah Yager, diretora da HRW em Washington.

A organização considera que o governo Trump minou a credibilidade do informe anual excluindo violações de direitos de relatórios anteriores ligados às mulheres, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiências, entre outros grupos.

"Categorias inteiras de abusos foram apagadas, enquanto graves violações de direitos por governos aliados foram encobertas", completou Yager.

O relatório anual sobre direitos humanos do Departamento de Estado é obrigatório desde 1974. O objetivo inicial do documento é auxiliar o governo dos EUA nas relações com países que tenham "padrão consistente de violações graves de direitos humanos internacionalmente reconhecidos".

Brasil

Sobre o Brasil, o documento - que a WRH acusa de manipulação e traz dados relativos ao ano de 2024 - diz que houve uma piora na situação de direitos humanos, destacando suposta "violação à liberdade de expressão" no âmbito da investigação do Supremo Tribunal Federal (STF) contra grupos que se organizam na internet para atacar o sistema eleitoral e pregar golpe de Estado.