Brasil é vice-campeão na Copa América de basquete em cadeira de rodas

O Brasil ficou com a medalha de prata da Copa América de basquete em cadeira de rodas após ser derrotado pelos Estados Unidos pelo placar de 77 a 37, na noite desta quinta-feira (14) no Coliseo Cayetano Cañizares, em Bogotá (Colômbia).

Apesar do revés, a participação da seleção brasileira na competição garantiu a classificação para o Mundial da modalidade, que será disputado em 2026 em Ottawa (Canadá).

O Brasil entrou em quadra nesta quinta com a expectativa de garantir o bicampeonato da competição, após a conquista da edição 2013 do torneio.