Lula entrega 599 títulos de terra em antiga área de palafitas em PE 

Ao microfone, Clodoaldo José da Silva, de 45 anos, morador do bairro de Brasília Teimosa, no Recife (PE), buscava na memória relatar as cenas que ficaram no passado. O tempo em que a família dele, de pescadores, não conseguia dormir na palafita nos dias de vento forte e sempre que a maré enchia.

Nesta-quinta-feira (14), ele participou do evento do governo federal para entrega de títulos de regularização fundiária de interesse social a moradores da comunidade de Brasília Teimosa, no Recife (PE).

A família dele foi uma das 599 da localidade a ter o documento nessa primeira fase de entrega. Ao final do seu rápido discurso, cantou com os vizinhos: "daqui não saio, daqui ninguém me tira".