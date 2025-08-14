Lula rebate Trump sobre Brasil ser um mau parceiro comercial

"É mentira quando o presidente norte-americano diz que o Brasil é um mau parceiro comercial. Eu quero dizer, para as pessoas mais pobres desse país, que a gente continua com vontade de negociar".

"Parceiro horrível", disse Trump

Mais cedo, Trump disse que o Brasil "tem sido um parceiro comercial horrível em termos de tarifas". Segundo a Agência Reuters, o presidente dos Estados Unidos criticou a relação de tarifas entre os países.

"Como vocês sabem, eles nos cobram tarifas tremendas, muito mais do que nós cobrávamos deles. Não estávamos cobrando nada, essencialmente", disse Trump.

Além do aspecto comercial, Lula, no evento no Recife, também criticou o posicionamento de Trump de que o Brasil não seguiria o rito legal adequadamente em função do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por parte do STF.

De acordo com a Reuters, Trump apontou que Bolsonaro seria vítima de "uma execução política". O presidente americano justificou, mais uma vez, as tarifas comerciais de 50% sobre os produtos brasileiros em função do que ele chamou de "perseguição política".